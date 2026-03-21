Cuba, gli abitanti dell'isola si ingegnano per aggirare l'embargo petrolifero degli Usa

A Cuba la scarsità promuove l'ingegno. L'isola, alle prese con l'embargo petrolifero degli stati uniti, non ha più carburante. Juan Carlos Pino, un meccanico di 56 anni di un paesino a 70 km da L'Avana, è riuscito ad adattare la sua Fiat prodotta in Polonia nel 1980, affinché funzionasse utilizzando carbone vegetale come fonte di energia, al posto della benzina. L'auto, modificata con pezzi artigianali, può raggiungere fino a 70 chilometri all'ora e ha percorso distanze considerevoli, il che la rende una soluzione alternativa alla scarsità di carburante che affligge il paese.