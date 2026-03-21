Cuba, la nuova flotilla naviga (e vola) verso l'isola
Il nome della missione è "Nuestra America", le prime imbarcazioni sono salpate dal Messicodi Francesca Romanelli
Missione Cuba, per cielo e mare. Dopo il volo che ha comodamente portato all’Avana Mimmo Lucano e Ilaria Salis - già rientrante in patria per votare al referendum - adesso è una nuova flotta marittima a frangere i flutti verso l’isola caraibica, come accadde verso Gaza lo scorso autunno.
Barche salpate dal Messico, sul modello Flotilla - 4 gli italiani a bordo- con l’obiettivo di rompere il blocco energetico americano e portare aiuti umanitari, come fatto per via aerea negli ultimi giorni da Salis e Lucano. Flotilla denominata “Nuestra America” e cui partecipa l’European Convoy to Cuba con l’Agenzia Interscambio culturale ed economico.