Cuba e Usa, alta tensione in mare

"Cuba ha fatto quello che doveva, reagendo a una provocazione americana" dice il portavoce del Cremlino Peskov. Anche la reazione di Mosca certifica lo stato di alta tensione tra Washington e l'Avana. La scintilla è scattata quando la guardia costiera rivoluzionaria ha aperto il fuoco contro un'imbarcazione, partita forse dalla Florida e giunta a un miglio dalla costa cubana, su cui viaggiavano almeno dieci uomini armati, definiti dalle autorità "agenti stranieri" sospettati di voler compiere degli attacchi. Il bollettino ufficiale parta di quattro uomini uccisi e sei feriti, tutti condotti sull'Isola e assistiti dai medici. Il Governo caraibico rivendica l'azione come "atto di salvaguardia della propria sovranità".