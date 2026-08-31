ATTIVATI DA GIUSEPPE CONTE

Cuba, Di Battista sarà assistito (anche) da due medici del Gemelli

I sanitari sarebbero già arrivati dall'ex deputato pentastellato insieme alla sua compagna

di Erika Sità
31 Ago 2026 - 12:29
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