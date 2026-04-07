Crosetto: "Rispettare accordi bilaterali con gli Stati Uniti non significa essere in guerra"
"Non possiamo assecondare rotture isteriche né subordinazione infantile, perché la strada in cui ci muoviamo, è quella della legge"
Un estratto dell'intervento, nell'aula della Camera dei Deputati l'intervento, del ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro, l’utilizzo delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti, tema tornato caldo dopo lo stop ai bombardieri diretti in Iran dalla base di Naval Air Station Sigonella