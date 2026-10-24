il reportage

Cronache da Narva, ultimo avamposto Nato in Estonia

La nostra inviata Francesca Canto nella cittadina estone al confine con la Russia. A dividere i due Paesi solo il "ponte dell'amicizia"

di Francesca Canto
24 Ott 2026 - 14:31
01:56 
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