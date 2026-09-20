Sente strani rumori e lascia la stanza: il soffitto crolla in diretta

La tiktoker nigeriana Ria ha immortalato un momento da incubo nella sua camera da letto. Dopo aver avvertito inquietanti scricchiolii provenienti dall'alto alle 4 di notte, è uscita dalla stanza mettendosi in salvo appena in tempo. Pochi secondi dopo, infatti, il controsoffitto in cartongesso è crollato rovinosamente. Ad attirare l'attenzione degli utenti è stata anche la comparsa, dopo il crollo, di un manichino... "inquietante". Ma non c'è da stupirsi: Ria è una content creator specializzata in beauty, makeup, acconciature e parrucche.