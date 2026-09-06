Crolla ostello a New Delhi, un morto e 30-40 intrappolati

Un edificio è crollato a New Delhi e il bilancio è di almeno un morto e decine di persone intrappolate. Lo riferiscono le autorità locali. L'edificio di 5 piani, che ospitava un ostello per ragazzi, è crollato a Satya Niketan, un quartiere densamente popolato noto per i suoi alloggi privati per studenti, situato vicino al campus dell'Università di Delhi. Secondo il comandante dei vigili del fuoco, Abhilash Malik, sono circa 30-40 le persone intrappolate fra le macerie. Almeno due persone sono state ricoverate in ospedale in condizioni critiche, secondo quanto riferito dalle autorità. Al momento non è chiaro quale sia la causa del crollo.