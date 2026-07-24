Croazia, scoperto un tesoro nel relitto di una nave bizantina

Dalle acque al largo dell'isola di Mljet, in Croazia, arriva un tesoro inestimabile mai recuperato da un relitto nelle profondità del Mediterraneo. Gli archeologi del Croatian Conservation Institute hanno svelato i dettagli del ritrovamento, avvenuto più di dieci anni fa, dei resti di una nave bizantina del VII-VIII secolo. L'imbarcazione trasportava monete d'oro riconducibili alla dinastia eracliana, quattro guarnizioni da cintura in oro, fibbie e terminali decorati con rubini, smeraldi, perle e un anello-sigillo aureo con l'immagine di un imperatore. Il peso complessivo dell'oro supera i 600 grammi.