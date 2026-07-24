ritrovato oltre mezzo chilo d'oro

Croazia, scoperto un tesoro nel relitto di una nave bizantina

Eccezionale scoperta archeologica nei fondali al largo dell'isola di Mljet, in Croazia

24 Lug 2026 - 12:20
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Dalle acque al largo dell'isola di Mljet, in Croazia, arriva un tesoro inestimabile mai recuperato da un relitto nelle profondità del Mediterraneo. Gli archeologi del Croatian Conservation Institute hanno svelato i dettagli del ritrovamento, avvenuto più di dieci anni fa, dei resti di una nave bizantina del VII-VIII secolo. L'imbarcazione trasportava monete d'oro riconducibili alla dinastia eracliana, quattro guarnizioni da cintura in oro, fibbie e terminali decorati con rubini, smeraldi, perle e un anello-sigillo aureo con l'immagine di un imperatore. Il peso complessivo dell'oro supera i 600 grammi. 

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