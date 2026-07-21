LE IMMAGINI

Croazia, il maltempo si abbatte su Lussino: strade come fiumi

A causa del vento decine di imbarcazioni sono state scaraventate a riva arenandosi lungo la costa e tra gli scogli

21 Lug 2026 - 12:32
00:16 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
croazia
maltempo
lussino
video evidenza