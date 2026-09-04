Crisi migranti a Ceuta, il primo alert scattò tre giorni prima ma venne ignorato

"Nessuno ha fornito prove certe che dietro la crisi di Ceuta ci siano le autorità marocchine". Così Pedro Sánchez, riferendo al Parlamento sulla crisi in corso, ha cercato di salvare i rapporti con il Paese africano. Per il premier spagnolo non ci sarebbero state avvisaglie dell'imminente assalto all'enclave del 30 e 31 luglio scorsi.