"Assalto pianificato"

Crisi migranti a Ceuta, il primo alert scattò tre giorni prima ma venne ignorato

L'obiettivo dell'intenso flusso migratorio sarebbe stato di mettere in ginocchio il sistema di frontiera spagnolo

di Alfredo Macchi
04 Set 2026 - 19:49
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"Nessuno ha fornito prove certe che dietro la crisi di Ceuta ci siano le autorità marocchine". Così Pedro Sánchez, riferendo al Parlamento sulla crisi in corso, ha cercato di salvare i rapporti con il Paese africano. Per il premier spagnolo non ci sarebbero state avvisaglie dell'imminente assalto all'enclave del 30 e 31 luglio scorsi.

A smentirlo però un alert lanciato il 27 luglio dai servizi segreti militari e il rapporto della Policía Nacional che ricostruisce con foto satellitari, video e immagini come 70 mila migranti siano entrati in territorio spagnolo.

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