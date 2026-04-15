Crisi in Medioriente, Foti a Tgcom24: "Derogare ai limiti del Patto di Stabilità per evitare la recessione"
Il ministro per gli Affari europei: "Non dobbiamo commettere l'errore di chiudere la possibilità di sviluppo dei singoli Paesi per ragioni di bilancio"
"Non dobbiamo commettere l'errore di chiudere la possibilità di sviluppo dei singoli Paesi per ragioni di bilancio. Penso che una flessibilità l'Ue debba determinarla", specie con "l'attuale situazione di guerra, sia in Ucraina che in Iran". Lo ha detto a Tgcom24 il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti a proposito dell'eventuale modifica del Patto di Stabilità.
"Il Consiglio europeo informale del prossimo 23 e 24 aprile può rappresentare un momento significativo di confronto politico degli impatti di questa situazione, per evitare la recessione in Europa che in molti di coloro che capiscono di economia stanno paventando", ha aggiunto il ministro Foti.