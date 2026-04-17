Carburante aereo, l'Europa rischia il blocco. Iea, Fatih Birol: "Scorte per sole sei settimane"

L'Europa avrebbe riserve di carburante per aerei sufficienti appena per sei settimane: a lanciare l’allarme è Fatih Birol, che parla della più grave crisi energetica mai affrontata. Secondo il direttore dell’Agenzia Internazionale dell'Energia, la mancata riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe provocare la cancellazione di numerosi voli, con effetti pesantissimi sull’economia mondiale. E anche in caso di pace immediata, avverte Birol, sarebbero necessari almeno due anni per tornare alla normalità.