Crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen

l’Italia e la Danimarca scrivono una lettera all'Unione Europea su quel che sta accadendo a Ceuta per sollecitare una risposta coordinata e valutare il temporaneo controllo alle frontiere se necessario. In calce, la firma di 22 paesi tra cui la Germania. Mancano quelle della Francia e della Spagna. Bruxelles cerca di mediare, ma anche per Ursula von der Leyen la situazione a Ceuta è inaccettabile e chiede rimpatri rapidi.

