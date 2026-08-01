con la danimarca è stata scritta una lettera all'ue

Crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen

Una misura straordinaria e temporanea per tutelare la sicurezza nazionale, spiega Giorgia Meloni."

di Maria Alessandra Chertizza
01 Ago 2026 - 12:27
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

l’Italia e la Danimarca scrivono una lettera all'Unione Europea su quel che sta accadendo a Ceuta per sollecitare una risposta coordinata e valutare il temporaneo controllo alle frontiere se necessario. In calce, la firma di 22 paesi tra cui la Germania. Mancano quelle della Francia e della Spagna. Bruxelles cerca di mediare, ma anche per Ursula von der Leyen la situazione a Ceuta è inaccettabile e chiede rimpatri rapidi.
 

schengen
italia
spagna