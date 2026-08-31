Crisi di Ceuta, il sottosegretario Morelli a Tgcom24: "Città militarizzata, l'Europa deve difendere i propri confini"

Ceuta è oggi una città militarizzata: "Per le strade ci sono migliaia di poliziotti e militari con armi ed elmetti. A oggi ci sono ancora 5/10mila clandestini che sono confinati nella zona vicina all'ospedale, mentre prima bivaccavano nelle strade e sulle spiagge". Per Morelli, questo è il momento in cui l'Europa "deve prendere una posizione chiara sul controllo dell'immigrazione clandestina".