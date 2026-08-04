Crisi di Ceuta, c'è la mano del Marocco dietro l'invasione dei migranti?

Il sospetto che ci sia il Marocco dietro l'invasione di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta è sempre più una certezza. Secondo il giornale online The Objective ad avere orchestrato questa manovra per mettere sotto pressione la Spagna, e conseguentemente l'Europa, sarebbe stato Fouad Ali El Himma, l'uomo che da anni sussurra all'orecchio del sovrano Muhammad VI. Rabat avrebbe anche controllato l'assalto dei 72mila migranti a Ceuta attraverso due satelliti spia. Lo scopo dell'operazione marocchina sarebbe stato duplice: da una parte favorire la fazione nazionalista, mostrando debole l'attuale governo moderato in vista delle elezioni di settembre; dall'altra usare i migranti come merce di scambio con Madrid per forzare il riconoscimento del possesso sul Sahara occidentale.