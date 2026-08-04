Crisi di Ceuta, c'è la mano del Marocco dietro l'invasione dei migranti?
Secondo il giornale"The Objective ad avere orchestrato il tutto"sarebbe stato Fouad Ali El Himma,"consiglire stretto del sovrano Muhammad VIdi Matteo Pedrazzoli
Il sospetto che ci sia il Marocco dietro l'invasione di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta è sempre più una certezza. Secondo il giornale online The Objective ad avere orchestrato questa manovra per mettere sotto pressione la Spagna, e conseguentemente l'Europa, sarebbe stato Fouad Ali El Himma, l'uomo che da anni sussurra all'orecchio del sovrano Muhammad VI. Rabat avrebbe anche controllato l'assalto dei 72mila migranti a Ceuta attraverso due satelliti spia. Lo scopo dell'operazione marocchina sarebbe stato duplice: da una parte favorire la fazione nazionalista, mostrando debole l'attuale governo moderato in vista delle elezioni di settembre; dall'altra usare i migranti come merce di scambio con Madrid per forzare il riconoscimento del possesso sul Sahara occidentale.