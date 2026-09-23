Usa-Cina: ecco i temi sul tavolo del vertice tra Trump e Xi Jinping

Aumenta l'attesa per il vertice bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping, che rimarrà negli Stati Uniti fino a venerdì 25 settembre. Al centro dell'incontro ci sarà lo scenario geopolitico attuale, la guerra commerciale tra le due potenze e soprattutto l'intelligenza artificiale, al centro del dibattito mondiale dopo l'allarme lanciato dal ceo di Anthropic Dario Amodei - che ha proposto di regolare la tecnologia e di rallentarla, secondo le esigenze dei magnati del settore. Un'ipotesi a cui Donald Trump si è opposto con forza.