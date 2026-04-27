CLIENTI IN FUGA A ISTANBUL
Credono che ci sia un terremoto... sono le vibrazioni dell'impianto audio di un'auto
Gli avventori del bar si sono dati alla fuga credendo che ci fosse un sisma in corso
27 Apr 2026 - 11:50
27 Apr 2026 - 11:50
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Gli avventori del bar si sono dati alla fuga credendo che ci fosse un sisma in corso
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