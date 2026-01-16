Logo Tgcom24
Speciale La strage di Crans-Montana
All'ospedale Humanitas

Crans-Montana, un antibiotico di ultima generazione per i feriti

Il farmaco viene utilizzato per la gestione di infezioni particolarmente gravi provocate da germi particolari e multiresistenti

di Marco Graziano
16 Gen 2026 - 18:15
01:21 

Dall'ospedale Humanitas di Milano arriva un antibiotico difficilmente reperibile e di ultima generazione destinato ai feriti della strage di Crans-Montana. Il farmaco viene utilizzato per la gestione di infezioni particolarmente gravi provocate da germi particolari e multiresistenti (che non rispondono ad altre tipologie di antibiotici). Una collaborazione quella tra l'ospedale Niguarda, dove si trovano attualmente ricoverati molti feriti, e l'Humanitas di fondamentale importanza in un momento così delicato della degenza dei feriti. 

