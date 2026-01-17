Crans-Montana: un amico dei Moretti pronto a pagare la cauzione

Servono poco più di 400mila euro per liberare i Moretti, Jacques dal carcere e Jessica dalle misure cautelari alternative, e pare ci sia un amico dei coniugi pronto a pagare la cifra. A farlo sapere ai magistrati sono stati legali degli indagati, che chiedono alla procura di garantire "una misura di protezione e il rigoroso anonimato per questa persona". Intanto, le indagini vanno avanti e si concentrano sulle mancate norme di sicurezza, alla luce anche della velocità con cui si è propagato l'incendio partito dal contatto tra le candele pirotecniche e i pannelli insonorizzati installati sul soffitto.