Nel luogo della tragedia

Crans-Montana, Tajani: "L'Italia ha messo a disposizione tutte le strutture sanitarie possibili"

L'incontro con le autorità svizzere e"con i familiari dei giovani italiani dispersi. Ai parenti il ministro degli Esteri ha dato il suo numero di telefono

di Enrico Laurelli
02 Gen 2026 - 19:45
01:28 
crans-montana
