Rogo del Constellation, indagato il sindaco di Crans-Montana

La procura di Sion ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, per il rogo avvenuto nel locale Constellation durante la notte di Capodanno. L’inchiesta ipotizza carenze nei controlli di sicurezza. Intanto emergono nuovi filmati di sorveglianza che mostrano il dj accorgersi dell’incendio e tentare inutilmente di intervenire prima che le fiamme si propaghino. Gli indagati complessivi salgono a nove. Nel frattempo il tribunale francese di Grasse ha respinto la richiesta di rogatoria internazionale avanzata dalla Svizzera per il sequestro dei beni che i Moretti possiedono a Cannes e in Corsica.