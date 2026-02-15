Speciale La strage di Crans-Montana
LE INDAGINI

Crans-Montana, sindaco e Comune sempre più al centro dell'inchiesta

Un rapporto del 2023 rivela che erano stati informati delle carenze nei servizi comunali

di Gigi Sironi
15 Feb 2026 - 19:20
01:34 
videovideo

Le uscite di emergenza sbarrate, i pannelli fonoassorbenti sul soffitto che hanno preso fuoco in pochi secondi, le ispezioni antincendio ne Le Constellation mai fatte per sei anni: ruota attorno a questi tre cardini l'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Sindaco e Comune sempre più al centro delle inchieste: un rapporto rivela che erano stati informati delle carenze nei servizi comunali. 

