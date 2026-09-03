Rivelati gli atti

Crans-Montana, zero formazione al personale e nessun piano di evacuazione: le carte dei controlli

Il Comune svizzero ha deciso di pubblicare sul proprio sito web diversi documenti sui controlli di sicurezza effettuati al Constellation

di Alessio Fusco
03 Set 2026 - 17:49
01:29 
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La tragedia di Crans-Montana non si poteva evitare, secondo il Comune svizzero. Ma i documenti sui controlli di sicurezza effettuati al locale Constellation, resi pubblici, sembrano dire altro. Dalle ispezioni antincendio di anni fa emerge, per esempio, che il personale non era formato per occuparsi della sicurezza in caso di roghi.

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