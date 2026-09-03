Crans-Montana, zero formazione al personale e nessun piano di evacuazione: le carte dei controlli
Il Comune svizzero ha deciso di pubblicare sul proprio sito web diversi documenti sui controlli di sicurezza effettuati al Constellationdi Alessio Fusco
La tragedia di Crans-Montana non si poteva evitare, secondo il Comune svizzero. Ma i documenti sui controlli di sicurezza effettuati al locale Constellation, resi pubblici, sembrano dire altro. Dalle ispezioni antincendio di anni fa emerge, per esempio, che il personale non era formato per occuparsi della sicurezza in caso di roghi.