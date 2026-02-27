Crans Montana, l'Italia protesta: "Indagini comuni negate dalla Svizzera"
Dopo il vertice del 19 febbraio a Sion, ancora nessun via libera a una squadra investigativa congiunta sull'incendio del bar Le Costellationdi Roberto Lamura
Restano tesi i rapporti tra Roma e Berna sull’inchiesta per la tragedia di Crans Montana. L’Italia denuncia la mancata autorizzazione a costituire un team investigativo comune, nonostante precedenti collaborazioni tra i due Paesi. L’incontro tra i magistrati si è chiuso senza svolte concrete, con accesso limitato agli atti per la delegazione italiana.