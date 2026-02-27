Speciale La strage di Crans-Montana
Tensioni diplomatiche

Crans Montana, l'Italia protesta: "Indagini comuni negate dalla Svizzera"

Dopo il vertice del 19 febbraio a Sion, ancora nessun via libera a una squadra investigativa congiunta sull'incendio del bar Le Costellation

di Roberto Lamura
27 Feb 2026 - 19:00
01:31 
Restano tesi i rapporti tra Roma e Berna sull’inchiesta per la tragedia di Crans Montana. L’Italia denuncia la mancata autorizzazione a costituire un team investigativo comune, nonostante precedenti collaborazioni tra i due Paesi. L’incontro tra i magistrati si è chiuso senza svolte concrete, con accesso limitato agli atti per la delegazione italiana. 

crans-montana