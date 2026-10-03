NEL CARCERE DI SION

Crans-Montana, perizia psichiatrica per Jacques Moretti con l'accusa di aver picchiato la moglie

Sono i principali indagati nell'ambito del procedimento penale sulla strage di Crans-Montana

di Alfredo Macchi
03 Ott 2026 - 19:18
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