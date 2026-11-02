Crans-Montana, parla la madre di una vittima: "Ho perso il sangue del mio sangue, è troppo presto per parlare di memoriale"

"Soddisfatta delle autorità? No". A parlare è Laetitita Brodard-Sitre, madre di una delle vittime del rogo del Constellation di Crans-Montana. "Non c'è soddisfazione, non sono soddisfatta già solo per quanto riguarda il rivestimento del Constellation", afferma la madre del giovane svizzero Arthur, riferendosi al progetto del Comune vallesano di rivestire l’ex discobar, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone (tra cui suo figlio) e 115 sono rimaste ferite, con una palizzata in legno e una tettoia provvisoria, decorata con stelle. "Quella copertura è un modo per nascondere ciò che è successo, per nascondere i volti delle 41 vittime, per nascondere il volto di mio figlio e per abbellire un luogo in cui si è verificato un omicidio per negligenza. Quindi no, non sono soddisfatta delle autorità su questo punto. Mi aspetto già che non si possa cominciare a parlare di un memoriale dopo soli nove mesi. Oggi sono passati dieci mesi e un giorno, ho perso il sangue del mio sangue. Non si può cominciare a parlare di un memoriale adesso. No, siamo all’inizio delle udienze, che sono un procedimento. Quindi parlare già di un memoriale e poi nascondere ciò che è successo non è possibile, non è accettabile né comprensibile".

