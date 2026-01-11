Crans-Montana, parla il legale di Galeppini: "Vogliamo le vere cause della sua morte"

I legali della famiglia di Emanuele Galeppini andranno presto in Svizzera per capire cosa sia davvero accaduto al ragazzo, genovese da tempo residente a Dubai, morto nella tragedia di Crans-Montana. La salma, integra e senza ustioni, aveva in tasca il cellulare, funzionante, e i documenti. "Non sappiamo nulla, speriamo che dall’accesso agli atti si possa appurare qualcosa", ha affermato il legale della famiglia, Alessandro Vaccaro.