Crans Montana, nuovo interrogatorio per Jacques Moretti

Sono le nove del mattino quando Jacques Moretti, mano nella mano, con sua moglie Jessica Maric entra all'università di Sion, dove è stata adattata una sala per il suo interrogatorio. È la seconda volta che si presenta davanti ai magistrati svizzeri, è indagato per la strage del Constellation, il suo locale, dove la notte di capodanno hanno perso la vita 41 persone per via di un incendio. Il 12 febbraio sarà interrogata nuovamente anche Jessica Moretti, mentre il 19 febbraio la Procura di Sion incontrerà la polizia giudiziaria italiana.