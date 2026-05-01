Crans-Montana, nuove indiscrezioni sui coniugi Moretti

A quattro mesi dall'incendio che ha provocato 41 morti, il tempo a Crans-Montana, in Svizzera, sembra essersi fermato. Davanti al Constellation, il locale in cui è scoppiato il rogo, ci sono ancora fiori e lumini in ricordo delle vittime. Le indagini per chiarire le responsabilità di quanto accaduto continuano: nelle ultime ore emergono nuove indiscrezioni sui coniugi Moretti, proprietari del locale.