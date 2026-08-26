Speciale La strage di Crans-Montana
PARLA UNO DEI FERITI DEL ROGO DI CAPODANNO

Crans-Montana, Leonardo Bove: "Tra un anno vorrei tornare a giocare a calcio"

Per il giovane era la prima volta a Crans, non ci tornerà più

di Alessio Campana
26 Ago 2026 - 13:10
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