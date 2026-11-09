L'ordine del Canton Vallese

Crans-Montana, le foto delle vittime rimarranno affisse fuori dal Constellation

Il Comune, in vista della nuova stagione sciistica, aveva invece chiesto di spostare le immagini fuori dal centro

di Paola Miglio
09 Nov 2026 - 13:27
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