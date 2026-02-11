Crans-Montana, le foto dell'interno de Le Constellation dopo l'incendio
Ecco come si presentava il locale subito dopo il rogo di Capodanno nel quale morirono 41 personedi Alessio Fusco
Le foto scattate nel seminterrato del bar Le Constellation raccontano, in parte, quello che è accaduto nella tragica notte di Capodanno. Istantanee che catturano divani e sedie bruciate, mobili ribaltati, il soffitto divelto, ma anche il punto da dove tutto è cominciato. Sullo sfondo, una porta marrone indica l'uscita di servizio dietro la quale sono rimaste intrappolate diverse persone che poi hanno perso la vita.