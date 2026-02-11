Crans-Montana, le foto dell'interno de Le Constellation dopo l'incendio

Le foto scattate nel seminterrato del bar Le Constellation raccontano, in parte, quello che è accaduto nella tragica notte di Capodanno. Istantanee che catturano divani e sedie bruciate, mobili ribaltati, il soffitto divelto, ma anche il punto da dove tutto è cominciato. Sullo sfondo, una porta marrone indica l'uscita di servizio dietro la quale sono rimaste intrappolate diverse persone che poi hanno perso la vita.