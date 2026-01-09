Logo Tgcom24
Crans-Montana, la procura di Roma dispone l'autopsia sulle vittime italiane

La scelta è legata al fatto che le salme sono state rimpatriate senza la causa del decesso

09 Gen 2026 - 18:47
Nell'ambito dell'indagine aperta per omicidio colposo plurimo e incendio sulla strage di Crans-Montana, la procura della Capitale ha disposto la riesumazione delle salme per poter effettuare le autopsie sui corpi delle vittime italiane, esami che non sono stati fatti in Svizzera. Gli inquirenti hanno delegato la procura di Milano a svolgere gli accertamenti sui corpi dei due giovani milanesi rimasti uccisi nell'incendio. Analoga delega dovrebbe essere stata data anche alle Procure di Bologna e di Genova per altre due vittime. Il quinto ragazzo morto nel rogo, invece, era romano, mentre la sesta vittima era residente a Lugano. I genitori di Emanuele Galeppini, il giovane golfista ligure, hanno chiesto spiegazioni alle autorità svizzere e sollecitato l’esecuzione di un’autopsia, ma la richiesta è stata respinta. «Ci è stato riferito che le cause della morte erano pacifiche e chiare», spiega l’avvocato Vaccaro.

