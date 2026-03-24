Crans-Montana, la porta d'emergenza del Constellation chiusa un minuto prima dell'incendio

Sarebbe stata chiusa con un chiavistello un minuto prima dell'inizio del rogo la porta di sicurezza al piano terreno del Constellation, il discobar di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 41 persone. Il dettaglio - riportato da alcuni media svizzeri - emerge da un rapporto della polizia del Cantone del Vallese che ha analizzato e comparato le immagini delle telecamere interne al locale. Un video di 31 secondi, in possesso degli investigatori, mostrerebbe che all'1.26 un dipendente avrebbe aperto la porta per far entrare un uomo che, a sua volta, avrebbe poi armeggiato con il chiavistello. Pochi secondi dopo sarebbero state accese le candele pirotecniche sulle bottiglie di campagne, all'origine dell'incendio.