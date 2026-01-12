La coppia del Constellation Crans-Montana, la magistratura elvetica aveva già indagato due volte sui Moretti

Nel 2020 avrebbero comprato un'auto di lusso con i soldi del covid e nel 2022 i dipendenti avrebbero segnalato alcune irregolarità all'ispettorato del lavoro. La magistratura svizzera aveva già"indagato due volte sui Moretti