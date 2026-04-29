Crans-Montana, la fuga di Jessica Moretti nel filmato choc

"Jessica ha partecipato alla preparazione dello spettacolo, che ha acceso le candele sulle bottiglie, ma immediatamente dopo essersi accorta del pericolo scappa, guadagna la via di fuga, senza minimamente aiutare nessuno... È dura la denuncia del legale delle famiglie di vittime del rogo di Crans-Montana. È stato tra i primi a poter visionare il video delle registrazioni delle 14 le telecamere site all'interno del Constellation la notte di Capodanno.