Mondo
LA TESTIMONIANZA

Crans-Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: "Porta d'emergenza bloccata"

L'uomo, che vive vicino al locale, ha rotto un"vetro, mentre stavano arrivando i soccorsi. «Ho tirato fuori le persone a mani nude"

di Roberta Fiorentini
03 Gen 2026 - 13:31
01:35 

Paolo Campolo, 55 anni, la notte di Capodanno ha messo in salvo oltre una decina di ragazzi, alcuni feriti gravemente. Queste le dichiarazioni fatte dall'uomo poco dopo essere finito in ospedale per intossicazione da fumo: "Sono arrivato tre- quattro minuti dopo l'esplosione e non c'erano più le fiamme. Le finestre non erano rotte, quindi non era stata un'esplosione". Sono drammatiche le scene a cui ha assistito. Molte persone avevano ustioni gravi alla testa. Bruciature anche su mani e piedi, ma molti alla testa.

  

 

