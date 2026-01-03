Crans-Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: "Porta d'emergenza bloccata"

Paolo Campolo, 55 anni, la notte di Capodanno ha messo in salvo oltre una decina di ragazzi, alcuni feriti gravemente. Queste le dichiarazioni fatte dall'uomo poco dopo essere finito in ospedale per intossicazione da fumo: "Sono arrivato tre- quattro minuti dopo l'esplosione e non c'erano più le fiamme. Le finestre non erano rotte, quindi non era stata un'esplosione". Sono drammatiche le scene a cui ha assistito. Molte persone avevano ustioni gravi alla testa. Bruciature anche su mani e piedi, ma molti alla testa.