Crans-Montana, l'ira dei parenti delle vittime per la scarcerazione di Moretti: "Una vergogna"

C'è chi sceglie il silenzio e chi sottolinea come questa decisione sia vergognosa e inammissibile. Sono queste le reazioni dei genitori di Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Riccardo e Sofia, le vittime italiane del rogo di San Silvestro a Crans-Montana, alla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti. Sconcertati i genitori di Riccardo Minghetti, 16 anni: “Continuano a non avere rispetto della vita delle persone che non ci sono più”. “Una decisione inammissibile sono attonito e indignato, mi sembra tutto così ingiusto” commenta il padre di Chiara Costanzo, anche lei 16enne, vittima dei fumi tossici dell'incendio.