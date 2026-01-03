Crans-Montana, l'ambasciatore di Italia in Svizzera: "Con un minimo di prevenzione, la tragedia si sarebbe potuta evitare"

"È un atto dovuto, sono molto felice che la magistratura abbia adottato questo provvedimento", ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in riferimento all'apertura dell'indagine su Jacques e Jessica Moretti. Il diplomatico ha poi rivelato nuovi dettagli sulla dinamica dell'incidente: "Il tutto, tra il momento delle prime fiamme sul soffitto e il famigerato flashover, si è consumato in meno di cinque minuti. Quando i pompieri sono arrivati, l'incendio si era già spento da solo". Cornado ha poi aggiunto che la tragedia si sarebbe potuta evitare, se ci fosse stato "un minimo di prevenzione".