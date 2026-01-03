Logo Tgcom24
Crans-Montana, l'ambasciatore di Italia in Svizzera: "Con un minimo di prevenzione, la tragedia si sarebbe potuta evitare"

Cornado: "È avvenuto tutto in meno di cinque minuti""

03 Gen 2026 - 16:23
01:16 

"È un atto dovuto, sono molto felice che la magistratura abbia adottato questo provvedimento", ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in riferimento all'apertura dell'indagine su Jacques e Jessica Moretti. Il diplomatico ha poi rivelato nuovi dettagli sulla dinamica dell'incidente: "Il tutto, tra il momento delle prime fiamme sul soffitto e il famigerato flashover, si è consumato in meno di cinque minuti. Quando i pompieri sono arrivati, l'incendio si era già spento da solo". Cornado ha poi aggiunto che la tragedia si sarebbe potuta evitare, se ci fosse stato "un minimo di prevenzione". 

