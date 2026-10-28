Crans-Montana, Jessica rinuncia all'interrogatorio con il marito Jacques

L'appuntamento era fissato per lunedì davanti al giudice che indaga sulla strage di capodanno a Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica moretti però non sarà presente al confronto con il marito Jacques, attualmente in carcere con l'accusa di violenza domestica nei suoi confronti. Gli avvocati della donna hanno ottenuto dalla procura del Canton Vallese un rinvio del faccia a faccia tra i due proletari del locale Le Constellation dopo aver presentato una relazione sul suo stato psicologico «particolarmente fragile» seguito all'aggressione subita dal marito lo scorso 11 agosto, a seguito della quale l'uomo è stato arrestato e lei è stata ricoverata per alcuni giorni nell'ospedale di Sion.