Crans-Montana, Jessica Moretti e i video cancellati: "Stava filmando col telefono"

Jessica Moretti, la titolare del locale Le Constellation, "stava filmando con il telefono", come ha raccontato ai pm una cameriera sopravvissuta al rogo. La donna avrebbe ripreso anche il momento in cui le fiamme prendono i pannelli fonoassorbenti del soffitto. Fino al 9 gennaio i coniugi Moretti sono stati lasciati liberi di cancellare i video dai loro cellulari e computer e di preparare una loro versione dei fatti. "I telefonini andavano sequestrati subito", dicono i legali delle famiglie delle vittime.