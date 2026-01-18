Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Il rogo di Capodanno

Crans-Montana, Jessica Moretti e i video cancellati: "Stava filmando col telefono"

"I cellulari"andavano sequestrati subito", dicono i legali delle famiglie delle vittime

di Gigi Sironi
18 Gen 2026 - 13:25
01:22 

Jessica Moretti, la titolare del locale Le Constellation, "stava filmando con il telefono", come ha raccontato ai pm una cameriera sopravvissuta al rogo. La donna avrebbe ripreso anche il momento in cui le fiamme prendono i pannelli fonoassorbenti del soffitto. Fino al 9 gennaio i coniugi Moretti sono stati lasciati liberi di cancellare i video dai loro cellulari e computer e di preparare una loro versione dei fatti. "I telefonini andavano sequestrati subito", dicono i legali delle famiglie delle vittime.

video evidenza
crans-montana