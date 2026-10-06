Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nell'incendio
La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione"di Alessio Campana
Jessica Moretti, proprietaria del locale "Constellation", potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la "perdita di guadagno causata dai danni alla salute" conseguenti al rogo di Capodanno nel suo discobar di Crans-Montana. Rogo in cui persero la vita 41 persone dei quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione. Intanto i parenti delle vittime vivono l’ennesimo atto di dolore: riconoscere gli oggetti dei loro cari prima che vengano distrutti.