Crans-Montana, Jacques Moretti è a Sion per un nuovo interrogatorio

Si rifiuta di rispondere alle sul presunto riciclaggio di denaro Jacques Moretti. È arrivato a Sion di mattina presto dal carcere dove si trova recluso da agosto, con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica Moretti. L'uomo ha invece risposto sui lavori di ristrutturazione del Costellation, il locale della strage di capodanno a Crans-Montana che ha provocato la morte di 41 ragazzi." Non servivano specifiche autorizzazioni L'interrogatorio, inizialmente, sarebbe dovuto essere un confronto tra la moglie Jessica e Jacques, i due principali indagati per omicidio colposo, incendio e lesioni colpose.