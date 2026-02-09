Crans-Montana, l'ex capo della sicurezza del Comune: "Poche risorse per i controlli"

È cominciato alle 8.30 del mattino - a Sion - l'interrogatorio di Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del comune di Crans Montana. È stato lui nel 2019 a fare personalmente i controlli di sicurezza all'interno del "Costellation", dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone. "C'erano poche risorse per i controlli sui locali pubblici", ha affermato.