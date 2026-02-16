Crans-Montana, interrogato il capo dei Vigili del Fuoco David Vocat

Proseguono le indagini sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation. A Sion viene ascoltato Il comandante dei Vigili del Fuoco del comune di Crans-Montana, David Vocat, in qualità di persona informata sui fatti. Secondo quanto riferito dal proprietario del bar Jacques Moretti, anche Vocat era presente durante il controllo delle misure di sicurezza e di prevenzione degli incendi, svoltosi nel gennaio 2018. E c'è l'ultima beffa sulla già misteriosa cauzione di Jessica Moretti, che non si ritroverebbe più nelle carte dell'inchiesta. La protesta delle parti civili che pretendono un nuovo arresto. Ad aprile le misure cautelari scadranno.