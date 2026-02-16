Crans-Montana, interrogato il capo dei Vigili del Fuoco

A Sion continuano le indagini sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation. Il comandante dei Vigili del Fuoco del comune di Crans-Montana, David Vocat, è stato ascoltato per dieci ore come persona informata sui fatti: secondo il proprietario del bar, Jacques Moretti, Vocat era presente durante il controllo delle misure di sicurezza e prevenzione incendi nel gennaio 2018.