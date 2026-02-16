Speciale La strage di Crans-Montana
Crans-Montana, interrogato il capo dei Vigili del Fuoco

Emergono nuovi dettagli sui controlli del 2018. David Vocat era infatti presente all'ispezione delle misure di sicurezza del locale

di Luigi Sironi
16 Feb 2026 - 19:23
01:34 
A Sion continuano le indagini sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation. Il comandante dei Vigili del Fuoco del comune di Crans-Montana, David Vocat, è stato ascoltato per dieci ore come persona informata sui fatti: secondo il proprietario del bar, Jacques Moretti, Vocat era presente durante il controllo delle misure di sicurezza e prevenzione incendi nel gennaio 2018. 

