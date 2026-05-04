Crans-Montana, il presidente svizzero rassicura Meloni: "Non arriveranno altre fatture alle famiglie delle vittime"

Alle famiglie dei ragazzi italiani feriti a Crans Montana, e curati negli ospedali svizzeri, non arriveranno altre fatture. Lo ha assicurato il presidente del consiglio Giorgia Meloni, dopo un colloquio in armenia con il presidente della confederazione elvetica Guy Parmelin. Un risultato ottenuto dopo lo scandalo delle fatture arrivate, nelle scorse settimane, ad alcuni dei feriti italiani: conti che in totale superavano i centomila euro per poche ore di ricovero e per cui Berna - aveva anticipato il nostro ambasciatore in Svizzera - avrebbe chiesto un rimborso all'italia.