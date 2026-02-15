Crans-Montana, il concerto per commemorare le vittime del rogo di Capodanno

Il concerto di sabato sera a Crans-Montana è stato un omaggio per tutte le vittime del rogo di Capodanno. In sala non c'erano né il sindaco né i familiari dei ragazzi che hanno perso la vita, che invece si sono ritrovati davanti a Le Constellation per un minuto di silenzio. Intanto continuano le indagini, da cui emerge che il sindaco sarebbe stato a conoscenza delle carenze dei controlli negli esercizi pubblici.