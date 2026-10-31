Crans-Montana, il Comune propone di spostare le foto delle vittime

Quei ritratti, ricordo di un figlio, di un fratello che non c'è più, potrebbero essere spostati lontano dal Constellation, di Crans-Montana dove, nella notte di capodanno, un incendio ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115. Le foto verrebbero spostate fuori dal centro della località, vicino a una chiesa. "Le foto dei nostri figli non si toccano", l'appello dei genitori di alcune delle vittime. Temono che, proprio in vista della stagione invernale e dei mondiali di sci di febbraio, il comune voglia nascondere il ricordo della strage.